Le chef de la diplomatie algérienne évoque la question du Sahara lors de sa visite au Nigéria

Les 25 et 26 novembre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est rendu au Nigéria. Il a rencontré son homologue nigérian Geoffrey Onyeama.

Dans une dépêche, l’agence APS a ainsi rapporté que les deux ministres ont procédé à une évaluation globale de «la coopération bilatérale et multisectorielle entre l'Algérie et le Nigéria» et ont salué les excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays.

Les deux chefs de la diplomatie «se sont félicités de la convergence de points de vues sur les grandes questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont échangé leurs avis sur des questions d'actualité, avec un accent particulier sur la situation au Mali, dans la région du Sahel et en Libye, ainsi que sur la situation au Sahara occidental».

L’agence algérienne de presse met ainsi l’accent sur ce dernier dossier, abordé à «la lumière des récents développements très inquiétants à El Guerguerate, dans l'extrême sud-ouest du Sahara occidental».

Bien que le Nigéria soit l'un des pays reconnaissant la «RASD», Abuja mène une politique plus modérée envers le Maroc, depuis la visite royale dans ce pays en 2016. Les autorités nigérianes ont depuis pris leur distance et soutiennent moins le Front Polisario dans les forums internationaux.