Le 8ème Sidaction Maroc du 1er au 31 décembre

La huitième édition du "Sidaction Maroc", campagne nationale de sensibilisation et de collecte de fonds pour la lutte contre le le VIH/Sida, se tiendra du 1er au 31 décembre, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Cette édition, organisée par l'Association de lutte contre le SIDA (ALCS), sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ambitionne de collecter les fonds nécessaires pour garantir une meilleure prise en charge des personnes vulnérables porteuses du VIH, leur offrir l'appui social nécessaire, améliorer leur qualité de vie et renforcer également la recherche scientifique dans ce domaine.

«Nous avons besoin du soutien de l'ensemble des donateurs et nous fondons de grands espoirs dans la réussite du Sidaction Maroc 2020», a indiqué le président de l'ALCS, Pr Mehdi Karkouri, lors d'une conférence de presse. Et de souligner que cette nouvelle édition du Sidaction Maroc mobilise de nombreux partenaires de divers bords : des médias, des entreprises, des artistes, de nombreux militants et acteurs du terrain.

A l'instar des éditions précédentes, Sidaction Maroc 2020 se veut un défi visant à poursuivre la mobilisation de tous les partenaires et du grand public dans la lutte contre le sida, a-t-il dit, précisant que plusieurs actions sont prévues.

Il s'agit notamment d'une large campagne de communication multicanale: affichage urbain, spots radio, insertions presse, bannières digitales, communication sur les réseaux sociaux et une programmation spéciale qui accompagnera le public tout au long du mois de décembre (radios et chaines TV diffuseront des émissions spéciales et recevront des experts pour mieux informer et sensibiliser le public).

Le point d'orgue de cette mobilisation sera la diffusion le samedi 19 décembre, sur 2M et 2M Monde de la soirée télévisée qui comportera des reportages, ainsi que des témoignages de personnes vivant avec le VIH.