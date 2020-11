El Guerguerate : L’opération des FAR soulevée au Parlement irlandais

Les relais du Polisario au Parlement irlandais ont saisi le ministre des Affaires étrangères sur les derniers développements qu’a connus le passage d’El Guerguerate.

En réponse à une question du député John Brady, du parti Sinn Fein (opposition), le chef de la diplomatie a exprimé sa «préoccupation par les informations faisant état, le vendredi 13 novembre, d'un échange de tirs entre les positions du Polisario et de l'Armée royale marocaine dans la zone tampon d’El Guerguerate, à la frontière avec la Mauritanie». Et de préciser que ses services «n’ont vu aucun rapport confirmé faisant état de victimes» lors de ses escarmouches.

Simon Coveney a rappelé au parlementaire que le Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité s’est entretenu, le dimanche 15 novembre, aves les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de l’Algérie. A cette occasion, Josep Borrell a surtout mis l’accent sur l’importance primordiale de veiller au respect des accords de cessez-le-feu en place depuis 1991 et réitéré le plein soutien de l’UE aux efforts de la MINURSO à cette fin.

Le chef de la diplomatie irlandais a conclu sa réponse en réaffirmant la position de son gouvernement en faveur de l’«autodétermination du peuple Sahara occidental».

La république d’Irlande a été élue membre non-permanent du Conseil de sécurité. Son mandat commencera le 1er janvier 2021 et arrivera à échéance le 31 décembre 2022.