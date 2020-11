Les ministères de l'Education nationale et de la Santé appellent au respect des mesures sanitaires dans les écoles

Les ministères de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que celui de la Santé ont appelé les élèves, étudiants, stagiaires, les cadres pédagogiques et administratifs exerçant dans les établissements scolaires, universitaires, instituts de formation des secteurs public et privé à veiller au respect strict, régulier et optimal des mesures sanitaires et gestes barrières figurant dans le protocole sanitaire, lié à la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué conjoint, les deux ministères ont appelé au lavage et à la désinfection des mains au savon ou à l’aide d’un gel hydroalcoolique, en plus du port correct et sûr du masque de protection. Ils préconisent en outre le respect de la distanciation physique dans les salles de cours et dans les différents espaces des établissements.

Cet appel fait suite aux dernières évolutions de la situation épidémiologique dans plusieurs régions du Maroc, souligne-t-on de même source.