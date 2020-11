Maroc : La Fondation des musées victime d’usurpation pour l’acquisition d’objets d’art antique

La Fondation nationale des musées (FNM) a dénoncé jeudi l’usurpation d'identité de la fondation et de son président pour l’acquisition d’objets d’art antique et primitif auprès de marchands d’art internationaux.

Dans un communiqué, l’institution tient responsables «Shi Yulei, Sow Soulean Gohide et Adam Nicholas Elton», qui selon elle «ont usurpé l’identité de la FNM et de son président, prétendant être mandatés par la Fondation pour l’acquisition d’objets d’art antique et primitif auprès de marchands d’art internationaux».

La FNM a ainsi dénoncé une «escroquerie» et a insisté n’avoir «jamais mandaté qui que ce soit pour la représenter ou pour acquérir des œuvres à l’étranger». De ce fait, elle a indiqué qu’elle se réserve le droit de donner une suite judiciaire à cette affaire.