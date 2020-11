Les Lions de l'Atlas participent, avec 21 équipes, à la Coupe arabe accueillie par le Qatar en 2021

Le président de la FIFA a annoncé cette semaine que 22 équipes arabes ont confirmé leur participation à la Coupe arabe, que le Qatar accueillera l'année prochaine.

Gianni Infantino a déclaré, lors de sa visite dans l'un des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, que les matchs de la Coupe arabe auront lieu dans un certain nombre de stades qui accueilleront la Coupe du Monde. Il a ajouté que le tournoi arabe réunira plus de 450 millions d'Arabes de toute la région, exprimant sa confiance que cette compétition augmentera l'enthousiasme du public pour la première édition de la Coupe du Monde dans le monde arabe et au Moyen-Orient.

Le tournoi aura lieu du 1er au 18 décembre 2021 et verra 32 matchs organisés sur une période de 18 jours. 12 équipes de la Confédération asiatique de football participeront à la compétition, à savoir le Qatar, Bahreïn, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Sultanat d’Oman, la Palestine, l’Arabie Saoudite, la Syrie, les Emirats arabes unis et le Yémen.

Participeront également à ce tournoi, dix équipes de la Confédération Africaine de Football, en l’occurrence le Maroc, le Soudan, l’Algérie, la Somalie, la Tunisie, les Comores, le Djibouti, l’Egypte, la Mauritanie et la Libye.