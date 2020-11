Maroc : 18ème campagne nationale de lutte contre la violence faite aux femmes

La 18ème campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été lancée mardi à Rabat, à l’initiative du ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille.

Axée sur la prise en charge des femmes victimes de violence et ayant pour slogan, cette campagne vise à faire connaître les services institutionnels fournis aux femmes et filles victimes de violence. Elle se déroulera du 25 novembre au 10 décembre.

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali a souligné que le lancement de cette édition met en évidence la volonté de mobiliser tous acteurs nationaux et territoriaux pour la protection des droits des femmes et la lutte contre les violences à leur égard.

Pour sa part, la directrice du pôle du Ministère public spécialisé et de la coopération judiciaire à la présidence du ministère public, Amina Oufroukhi, a indiqué le Ministère public a déployé des efforts soutenus en vue de permettre aux femmes victimes de violence d’accéder à la protection judiciaire et de prévenir les violences commises à leur encontre, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du rôle constitutionnel de cette institution pour la protection des droits et des libertés.

Le représentant résident du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA), Luis Mora, a par ailleurs rappelé les impacts de la pandémie de la Covid-19 sur l'augmentation disproportionnée de la violence.