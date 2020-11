Quand les Lions de l’Atlas de 1994 affrontaient Maradona en Argentine

Diego Maradona n’est plus. Le meilleur joueur de football pour toute une génération, compte de nombreux fans au Maroc. L’histoire d’amour entre les Marocains et le «n°10» s’est manifestée, le 29 juin 1986 au stade d’Azteca à Mexico à l’occasion de la finale de la coupe du monde ayant opposé l’Argentine de Maradona aux Allemands de Rummenigge.

Au milieu des vagues de la «Ola», marque déposée des spectateurs mexicains lors de cette compétition, deux ou trois drapeaux marocains étaient agités par des joueurs marocains pour célébrer la victoire de Maradona. La présence à la finale des Lions de l’Atlas, en tant que spectateurs, était en effet un cadeau de feu Hassan II aux camarades de Badou Zaki pour leur joli parcours au mondial au Mexique.

La génération d’or du football marocain n’a pas eu le privilège de «croiser» le ballon avec Maradona. Les Timoumi et autre Bouderbala n’ont pu se qualifier à la coupe du monde de 1990 en Italie, laissant l'honneur de représenter l'Afrique au Cameroun et à l’Egypte.

Les lions de l’Atlas ont eu la chance de «croiser» le ballon avec Maradona en Argentine

Après cette compétition et la finale perdue en Italie contre l’Allemagne, le n°10 argentin est entré dans un cycle infernal. Il occupait la une de l’actualité internationale non plus pour ses performances et ses coups de génie sur la pelouse mais pour ses frasques hors des terrains. Le déclin était prévisible mais Maradona ne se résout pas à prendre sa retraite. A 34 ans, il veut même effectuer son come-back, d’autant que l’occasion s’y prête. Son équipe s’est qualifiée dans la douleur, après deux matchs barrages contre l’Australie, au mondial américain.

Les Lions de l’Atlas eux aussi avaient assuré leur présence à la même compétition mais dans des conditions moins éprouvantes. Cette fois la chance sourit aux Marocains. Le 20 avril 1994, une nouvelle génération de joueurs conduite par l'entraineur Abdellah Blinda, allait affronter l’Argentine de Maradona en match amical au stade El Monumental à Buenos Aires. La rencontre s’est conclue sur une défaite des Marocains (3-1). Le «n°10» a marqué un pénalty. Le but des Lions de l’Atlas était signé par Kechloul sur une belle passe de Mustapha Hajji.

En 1997, Maradona a pris définitivement sa retraite. Du coup, il n’a pu prendre part à la rencontre amicale de 2004 à Casablanca, entrant dans le cadre de la campagne de promotion de la candidature du royaume pour l'organisation du mondial de 2010.

Le public marocain a attendu 2015 pour voir la star argentine fouler la pelouse d’un stade au Maroc. C’était lors d’un match de gala organisé par la Fédération royale marocaine de football pour la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte. Certes le joueur avait pris beaucoup de poids mais les gradins du terrain de Laayoune étaient noirs de monde, venu uniquement pour voir Maradona. L’année suivante, il revenait à Laayoune dans les mêmes circonstances et toujours le même accueil chaleureux des Marocains.