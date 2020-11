Mortel et proche d’Ebola, le virus Chapare reste une énigme scientifique

Identifié pour la première fois en Bolivie en 2004, le virus Chapare, considéré comme émergent, a fait son retour dans la région éponyme. Plusieurs personnes en seraient infectées et prises en charge dans un hôpital de La Paz, après une fièvre hémorragique. «Ces patients ont à leur tour contaminé cinq personnes, dont un interne en médecine, un ambulancier et un gastro-entérologue de l’hôpital. Une contagion qui a déjà fait trois victimes», a rapporté RTL.

Les symptômes sont similaires à ceux d’Ebola, selon les résultats de recherches sur la transmission interhumaine du virus et qui ont été présentés ce mois-ci par le Center for Disease Control, une agence gouvernementale américaine. A ce stade, le virus peut être souvent confondu avec d’autres. Les données disponibles indiquent que les contaminations sont accompagnées «de fièvres, de douleurs abdominales, de vomissements et de saignements de gencives».

La transmission du Chapare s’opèrerait particulièrement par les fluides biologiques, comme le sang, l’urine, la salive ou encore le sperme. Cela dit, les chercheurs préviennent que «tous les modes de propagation restent encore mystérieux» tandis qu’«aucun traitement spécifique ne peut lutter contre ce virus», pour l’heure.