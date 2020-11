Lanzarote : Huit morts après le naufrage d’une embarcation en provenance du Maroc

Huit personnes ont été retrouvées mortes, mardi soir, après le naufrage d’une embarcation près de l’île de Lanzarote (Canaries). 28 rescapés ont été secourus, parmi les passagers dont la majorité sont originaires du Maroc.

Le canot ne se trouvait qu’à quelques mètres du rivage, lorsqu’il s’est renversé, selon des informations d’Info Migrants et de l’agence de presse espagnole EFE. Lors de cette intense nuit de recherches, marquée par un mauvais temps et des précipitations de pluie, les sauveteurs ont pu être aidés par un hélicoptère pour éclairer la zone, entièrement sombre.

Le gouvernement régional a indiqué que depuis le début de l’année 2020, 500 personnes ont trouvé la mort au cours de leur traversée vers les Canaries. De leur côté, les associations d’aide aux migrants craignent que ce nombre soit plus conséquent, puisque les embarcations sont nombreuses à disparaître, sans trace.

Face aux arrivées de plus en plus nombreuses sur les Canaries, l’exécutif espagnol a annoncé la reprise des expulsions des migrants sénégalais et marocains vers leurs pays. Cette mesure a été suspendue pendant plusieurs mois, en raison de la fermeture des frontières, dans le cadre des mesures sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.