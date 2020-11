Une étude pointe les lacunes dans les connaissances sur la leishmaniose au Maroc

Alors que le Maroc espère, d’ici 2030, éliminer toutes les formes de leishmaniose, il semble que les lacunes dans les connaissances et les idées fausses des individus sur la maladie persistent, pouvant ainsi entraver l’éradication de cette maladie cutanée parasitaire transmise à l'homme par la piqûre d'une mouche des sables femelle infectée.

Dans une première étude qui se penche sur les aspects socioculturels de la leishmaniose, les chercheurs Karima El-Mouhdi de l’Université Mohammed V et Abdelkader Chahlaoui et Mohammed Fekhaoui de la Faculté des Sciences, Université Moulay Ismail, Meknès ont mené une enquête de terrain et des entretiens personnels en avril et mai 2019. Ils ont ainsi interrogé 281 personnes appartenant aux localités où les leishmanioses ont été enregistrées dans la province d’El Hajeb, afin d’«identifier la connaissance de la leishmaniose cutanée et de son vecteur dans la population du centre du Maroc».

L’étude, publiée le 18 novembre, rappelle que le Maroc est considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un pays à forte charge de leishmaniose cutanée (CL) avec un taux d'incidence de 5,62% et une population à risque de 14%. Elle souligne aussi que les données épidémiologiques du ministère marocain de la Santé montrent que la grande majorité des cas de leishmaniose sont de type cutané (97%) tandis que les autres sont de type viscéral (3%).

«Accroître la sensibilisation à la leishmaniose cutanée» pour son éradication

De plus, «géographiquement, la présence de CL dans les différentes régions du pays est conditionnée par la circulation de l'espèce Leishmania en question. Par conséquent, l'espèce en circulation identifiée dans le nord est L. infantum ; au centre, il s'agissait de L. tropica, tandis qu'au sud les deux espèces de L. major et L. tropica sont responsables des cas de leishmaniose cutanée».

L’étude a ainsi révélé des lacunes dans les connaissances et les idées fausses des individus sur la maladie, le vecteur, le mode de transmission et les mesures de prévention. «Nos résultats montrent que les participants utilisent le concept de "Chniwla" (61,6%) pour le phlébotome et le concept de "Hboub Chniwla" (50,8%) pour la leishmaniose cutanée», écrivent-ils. De plus, «24,6% des répondants ne savent pas comment la maladie est transmise à l'homme et 43,7% utilisent des traitements traditionnels et des remèdes maison pour se soigner», poursuit l’étude. Celle-ci ajoute que «44% des participants pensent que le phlébotome ne transmet pas la maladie à l'homme et seulement 6,4% étaient conscients de leur responsabilité dans la lutte antivectorielle». Et d'ajouter que 3,6% des répondants pensent que ces lésions cutanées sont le résultat de la sorcellerie apparaissant sur la peau de la victime «Tokal».

Pour les rédacteurs, les résultats permettent de «révéler certains comportements négligents vis-à-vis des lésions cutanées de la leishmaniose qui entourent les pratiques de recherche de soins pour ce type de dermatose. «Cela souligne l'importance de mettre en œuvre des campagnes d'éducation sanitaire pour accroître la sensibilisation à la leishmaniose cutanée», plaident les chercheurs.

Ceux-ci affirment que «la sensibilisation à la santé et l'augmentation du niveau de sensibilisation des gens à la leishmaniose cutanée et à son vecteur peuvent être améliorées en utilisant les concepts populaires obtenus pour simplifier les termes scientifiques et les adapter à la culture de la population».