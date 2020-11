Maroc : Un Premier forum des compétences MRE résidant en Asie

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger organise, ces mercredi et jeudi à Rabat, le Premier forum des compétences MRE résidant en Asie, avec la participation d’une cinquantaine de compétences marocaines et des représentants des départements ministériels et organismes publics marocains concernés.

Un événement organisé sous le thème «Pour une contribution efficace des compétences marocaines à l'étranger aux projets d'investissement et à la promotion de l'innovation et de l'intelligence artificielle au Maroc».

«Les liens autrefois exclusifs entre le Maroc et certains pays européens, où résident plus de 85% de MRE, se sont diversifiés au profit d’autres destinations et régions du monde : l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie, et récemment le continent africain», explique un communiqué du département, parvenu à Yabiladi.

«Les destinations de Singapour, Dubaï, Tokyo ou Séoul, ont attiré des compétences pointues, ayant des formations et une expérience avérée dans les domaines de la Finances, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle», poursuit-on de même source.

C’est dans cette optique que ce Forum doit permettre de répondre à quatre objectifs. Il s’agit d’«offrir un cadre à ces compétences pour les informer et les associer sur les opportunités d’intervention au Maroc et d’«examiner la contribution des compétences résidant en Asie au développement des secteurs ciblés par le Forum à travers l’expertise, le transfert du savoir-faire et l’investissement». Le forum ambitionne aussi de «développer des partenariats institutionnels avec les acteurs publics et privés marocain» et de «créer des réseaux de compétences MRE résidant en Asie dans les secteurs technologiques».

«Le potentiel et les qualifications dont disposent les Marocains résidant à l'étranger, sont de nature à réponde aux besoins du Maroc en termes d’expertise dans plusieurs domaines, dont 17% d'entre eux ont des diplômes universitaires supérieurs, avec une évolution qualitative significative au niveau socioprofessionnel et une présence importante dans tous les domaines : 6945 médecins d’origine marocaine nés hors de France, exercent en France (2017), dont 1170 ont obtenu un diplôme de médecine du Maroc», rappelle le ministère.