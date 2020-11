La Jeunesse de l'Istiqlal organisera une «Marche pour la paix» vers à El Guerguerate

La jeunesse du Parti de l’Istiqlal a annoncé, mardi, qu’elle organisera une «Marche pour la paix» vers le poste-frontière d’El Guerguerate. Selon l’annonce de cette marche, consultée par Yabiladi, l’événement se déroulera les 27, 28 et 29 novembre.

La Jeunesse istiqlalienne y précise que cette initiative, la première pour une instance politique dans cette zone, sera l’occasion d’organiser une réunion de son bureau exécutif.

Le programme de cette marche, organisée sous le slogan «La patrie d'abord… et la patrie toujours», comprend également la création d'une antenne locale Bir Gandouz, l’organisation d’une rencontre de communication avec les jeunes de cette localité et l’implantation d’arbres et de palmiers tout au long de la route du poste-frontière.

Les jeunes du parti de la Balance comptent également distribuer des corans et des fleurs aux soldats stationnés au niveau du passage et des gels et des masques aux chauffeurs de camion et aux voitures qui traversent la frontière vers la Mauritanie.

Par cette marche, la Jeunesse du parti de l’Istiqlal dit vouloir «réagir avec la dynamique» que connaît la question du Sahara, suite à l’intervention des FAR pour débloquer le passage vers la Mauritanie où la circulation a été suspendue pendant trois semaines par des éléments du Front Polisario. Elle se veut aussi une occasion pour «affirmer le grand symbolisme de toutes les frontières du royaume du Maroc et le caractère sacré de sa sécurité et de sa stabilité et de saluer les soldats des Forces Armées Royales stationnées aux frontières du Royaume».