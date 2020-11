Deux terroristes présumés, dont un Marocain, arrêtés en Espagne

La police nationale espagnole a arrêté, cette semaine, deux personnes liées au terrorisme jihadiste, dans le cadre d’une opération, déployée entre Madrid et Tolède.

Selon Vozpópuli et El Español, qui citent des sources de la lutte antiterroriste, les détenus sont un citoyen d'origine syrienne et un autre d'origine marocaine. Ils seront mis à la disposition du juge de la Cour nationale ce jeudi.

Le point culminant de l'opération a eu lieu lundi et mardi dans la ville madrilène de Fuenlabrada et Yuncos à Tolède, où vivaient les deux terroristes présumés.

Les deux médias rappellent que l'Espagne a maintenu une alerte antiterroriste de niveau 4 sur tout le territoire pendant 5 ans.

Selon les dernières données publiées par de récents rapports du Département de la sécurité nationale (DSN), les forces et organes de sécurité en Espagne ont mené, jusqu'à présent cette année, 18 opérations contre le terrorisme jihadiste, ayant permis d’arrêter 33 personnes radicalisées et dont les activités et les messages commençaient à inquiéter.