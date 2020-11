Maroc : Dix ans de prison pour la mère qui a jeté ses 3 enfants du toit d'un immeuble

La chambre criminelle de première instance près la Cour d'appel de Casablanca a condamné, lundi soir, la maman qui avait jeté ses trois enfants du quatrième étage d'un immeuble résidentiel du quartier Anassi, à Casablanca.

La femme été reconnue coupable et condamnée à 10 ans de prison, dans le cadre de cette affaire qui remonte à octobre 2019.

La mère de famille avait jeté ses trois enfants, âgés de 7 mois à 4 ans, du toit de l'immeuble dans lequel elle habitait. Ses avocats avaient alors mis en avant son état de santé mentale et les troubles psychiatriques dont elle souffrait, ce qui n’aurait pas été pris en compte par le juge. La défense avait exigé une expertise psychologique, après des témoignages donnés par les voisins.

Elle a été arrêtée après le drame et été poursuivie en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Quant à eux, les trois enfants ont été transférés en urgence vers l'hôpital pour recevoir les soins. Le plus jeune a été grièvement blessé, tandis que le deuxième a été blessé au pied et le troisième était dans un état stable.