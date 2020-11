El Guerguerate : Des ambassadeurs marocains répondent au Polisario sur les chaînes internationales

La sécurisation par les Forces armées royales de la circulation des biens et des personnes à travers le passage d’El Guerguerate ne signifie pas que la bataille est terminée. Loin de là.

Si le Polisario a perdu sur le terrain militaire, il a réussi quelques percées médiatiques. Dès le lancement, le 13 novembre, de l’opération des FAR, ses représentants en Europe et aux Etats Unis ont sillonné les plateaux des grandes chaînes internationales. Abi Bouchray El Bachir à Bruxelles a ainsi fait le tour des plateaux de France 24, la BBC et même la chaîne israélienne I24 News. CNN a, par ailleurs, donné la parole au représentant du Front à New York, le 17 novembre.

Pour rattraper ce retard au niveau de la communication avec l’opinion internationale, le Maroc a mobilisé certains de ses ambassadeurs pour porter et défendre ses positions.

C’est dans le cadre de cette campagne que l’ambassadeur du royaume en Russie, Lotfi Bouchaara, a été l’invité de la BBC. A cette occasion, le diplomate a réitéré que l’opération des FAR était pacifique, sans effusion de sang, et précisé l'engagement du Maroc à respecter le cessez-le-feu de 1991 conclu avec l’ONU.

Le 20 novembre, Omar Hilale, le représentant permanent du Maroc aux Nations unies, a été chargé d’expliquer sur CNN les motifs ayant poussé Rabat à lancer l’intervention des FAR à El Guerguerate, et ce après trois semaines de blocage par des éléments du Polisario. Pour sa part, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich a accordé, le samedi 21 novembre, une interview à la radio publique RNE.

Les trois diplomates ont martelé, chacun selon son style, qu’en reprenant les armes le Polisario n’a plus sa place pour prendre part à un éventuel processus politique, insistant plutôt sur le rôle de l'Algérie.