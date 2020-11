La rappeuse Khtek listée parmi 100 femmes inspirantes et influentes dans le monde par la BBC

La rappeuse marocaine Houda Abouz, alias Khtek, fait partie du classement BBC 100 Women pour 2020, qui liste chaque année 100 femmes actrices de changement à travers le monde. Dévoilé mardi soir, ce classement reconnaît à la jeune artiste «son style unique et ses chansons lyriques», dans lesquelles «elle défend les droits des femmes et l’égalité».

«En tant que rappeuse marocaine dans une industrie musicale fortement dominée par les hommes, Houda considère sa musique comme un outil de changement», a ajouté la BBC. «Continuez à vous battre, à créer, à résister. Ne cédez jamais. Notre combat vient de commencer et nous sommes tout ce dont ce monde a besoin : le pouvoir des femmes», a indiqué Houda Abouz.

Houda Abouz, alias Khtek, s’inscrit dans la logique d’un art émancipateur et n’oublie pas l’essentiel du rap : des beats, des paroles racontant son vécu et des thématiques qui tiennent l’artiste à cœur. Il s’agit pour elle d’«une manière de briser le tabou sur la figure de la sœur et les interprétations lui étant donnée, notamment dans des chansons de rap», a-t-elle déclaré précédemment à Yabiladi.

Tout a commencé pour Khtek en 2016, lorsque la jeune artiste a trouvé refuge dans l’écriture et la composition du rap. Elle est montée sur scène une première fois en 2018, dans le cadre du festival Hardzazat à Ouarzazate. S’ensuit une collaboration en trio, une participation au festival L’Boulevard, puis en 2019, le tournage de son premier freestyle à Marseille. Sa collaboration avec des rappeurs confirmés comme Don Bigg, Toto et Draganog lui a donné encore plus confiance en elle pour franchir le pas et chanter en solo.

Le classement BBC 100 Women 2020 inclut Sanna Marin, qui dirige le gouvernement de coalition entièrement féminin de la Finlande, Michelle Yeoh, star des nouveaux films Avatar et Marvel, Sarah Gilbert, qui dirige la recherche de l’Université d’Oxford sur un vaccin contre le coronavirus, ainsi que Jane Fonda, actrice une militante écologiste pour le climat.