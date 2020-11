El Guerguerate : Nabila Mounib critique Annahj Addimocrati mais épingle l'Etat

«Annahj Addimocrati a adopté une vision très ancienne qui est aujourd'hui dépassée alors que même les pays qui soutiennent l'autodétermination des mouvements ne le font que pour faire plaisir», a déclaré la secrétaire générale du Parti socialiste uni.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par la Fédération de la gauche démocratique (FGD), Nabila Mounib a ainsi critiqué la position exprimée par le parti de l’extrême-gauche, qui a renouvelé, durant l'intervention des FAR à El Guerguerate, son soutien à «l’autodétermination». Pour la secrétaire générale du PSU, «de tels conflits ne sont pas résolus en créant de nouveaux micro-Etats», ajoutant que «ce que vivent actuellement les régions du Sud est une sorte d'incarnation de l'autonomie puisqu’il y a des responsables sahraouis à la tête des conseils élus».

Tout en défendant l'intégrité territoriale, Nabila Mounib a critiqué l’Etat, rappelant que les conseils des provinces du Sud ressemblent à ceux des autres régions du royaume et restent «géré dans la cupidité la rente».

Elle a considéré que le succès de l'option d'autonomie «passe d'abord par l'instauration d'une véritable démocratie». «Nous critiquons le régime car il n'est pas possible d'abandonner le renforcement du front démocratique interne et la lutte contre la corruption», explique-t-elle.

La secrétaire générale du PSU a également estimé que l'autodétermination pour laquelle son parti plaide est «une autodétermination démocratique pour tous les Marocains, y compris la population sahraouie». Par ailleurs, elle n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le régime algérien, qu’elle a accusé d’«allumer la mèche de la guerre au Sahara», en menant une course à l'armement.

«Une solution pacifique à la question du Sahara exige d'abord l'instauration de la confiance, la construction de la démocratie, la réparation des violations des droits de l'Homme, la réconciliation historique avec le Rif et avec les autres régions, la fin de la détention des journalistes et des blogueurs et la lutte contre la corruption», a-t-elle conclu.