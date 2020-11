Maroc : «Covid long», le calvaire des patients guéris avec des symptômes persistants

Le nouveau coronavirus garde encore beaucoup de mystères, que les médecins et les chercheurs tentent de percer. Neuf mois après le début de la pandémie, le corps médical cherche toujours à expliquer la persistance de certains symptômes chez les patients, plusieurs mois après la guérison. Au Maroc, ces patients souffrant de ce qui est communément appelé «Covid long», ont signalé des symptômes qui rendent leur vie parfois infernale.

Une perte fréquente du goût et de l’odorat

Près de quatre mois après avoir contracté la covid-19, Khadija n’a pas pu retrouver l’odorat qu’elle a perdu lors de son infection. «J’ai été testée positive au coronavirus début août. Depuis, je n’ai pas pu retrouver entièrement mon sens de l’odorat», nous confie cette patiente vivant à Tanger.

Après avoir récupéré le goût, Khadija assure avoir tout essayé pour améliorer son odorat. Elle dit avoir fait des exercices de stimulation des récepteurs nasaux, en utilisant des parfums et en essayant d’humer des odeurs puissantes. Malgré ses efforts, Khadija réalise que «tous ce qu’[elle] peut sentir a la même odeur».

«J’ai essayé l’ail, l’oignon, le fromage; ils sentent tous la même chose pour moi.» Khadija

En plus de ses problèmes d’odorat, Khadija souffre d’une fatigue extrême : «J'ai des somnolences et je suis fatiguée la plupart du temps. Contrairement à mon état avant mon infection, j’ai besoin de longues heures de sommeil pour pouvoir me reposer.»

Khadija fait part de deux symptômes principaux liés à la covid-19, comme Mariam, qui a contracté le virus en France. Au cours de son infection, cette native de Tanger a souffert de symptômes bénins, notamment un mal de tête, puis une perte du goût et de l’odorat.

Malgré sa guérison, Mariam a gardé ces deux symptômes plusieurs mois. «Je n’arrive toujours pas à retrouver pleinement mon goût et mon odorat», regrette-t-elle.

«Je peux faire la différence entre les aliments salés et sucrés, mais je ne peux toujours pas définir complètement le goût de ce que je mange.» Mariam

Toux et problèmes respiratoires persistants

De même, Monia, une mère de deux enfants à Casablanca ayant contracté le virus avec son mari et sa fille aînée, affirme toujours souffrir de séquelles de la Covid-19. «Même si j’ai eu des symptômes légers, je souffre toujours de certains qui persistent, six semaines après mon infection», a-t-elle confié à Yabiladi. Monia dit souffrir d’un terrible mal de tête et d’une perte d’odorat, deux symptômes qu’elle a signalés durant son infection.

«Mon mari, cependant, souffre toujours de problèmes respiratoires et ses poumons ont été affectés par le virus», rapporte-t-elle, ajoutant qu’il fait des exercices pour améliorer sa respiration après s’être débarrassé de l’infection.

«Mon mari tousse encore et sa toux peut se déclencher au moindre inconfort.» Monia

Dans le nord du Maroc, Samira, qui a combattu avec beaucoup de stress et de douleurs son infection, est également victime de «covid long». Cette femme originaire de Taza a passé 14 jours à l’hôpital Ibn Baja de la ville, où son état de santé a nécessité sa mise sous assistance respiratoire par ventilation.

«J’ai quitté l’hôpital il y a environ un mois après avoir été testée négative, mais je souffre toujours de symptômes persistants.» Samira

En plus d’un épuisement et d’une fatigue sévères, cette femme de 48 ans présente toujours des douleurs articulaires. «J’ai du mal à respirer en faisant un effort simple, même en bâillant, je ressens une douleur intense au niveau des poumons. Je souffre également d’une toux persistante, surtout la nuit. En plus de cela, le ton de ma voix n’est plus le même», dit-elle.

Contrairement à d’autres symptômes persistants courants, Samira a déclaré qu’étrangement après son infection, «elle ressent une faim constante, même après avoir mangé».

Perte de la masse musculaire et changement du rythme cardiaque

Abdellah qui a contracté le coronavirus il y a un mois, ne reconnait pas son corps même après sa guérison. Issu d’El Jadida, son état de santé au cours de l’infection a nécessité son admission aux soins intensifs, ce qui lui a laissé de graves séquelles. Il a confié à Yabiladi que pendant son séjour hospitalier, il avait perdu beaucoup de poids d’une manière rapide et alarmante.

Cette situation est liée à la diminution rapide de la masse corporelle, qui se produit au plus fort de l’infection et persiste même après la guérison. Abdellah tente actuellement de regagner de la masse musculaire en faisant de l’exercice sportif régulier, malgré d’autres symptômes qui incluent une fatigue extrême et une tachycardie.

En étudiant et en observant les symptômes persistants qui suivent les infections à la covid-19, les médecins marocains travaillent actuellement sur une étude chiffrée, afin de fournir des données scientifiques sur les nombreux cas de «covid long».