Une majorité d’Espagnols estiment que le Maroc est «complice de l'immigration de masse»

Alors que le ministre espagnol de l’Intérieur, assurait vendredi que la coordination entre l’Espagne et le Maroc est actuellement à son meilleur niveau, il semble qu’une grande partie des Espagnols ne partagent pas l'avis de Fernando Grande-Marlaska.

Dimanche, le journal El Español a publié les résultats d’un sondage, élaboré par la société espagnole SocioMétrica, affirmant que «seuls 5,7% des Espagnols estiment que le Maroc collabore avec l'Espagne de manière amicale».

De ce fait, «une écrasante majorité d'Espagnols considère que le Maroc agit de manière hostile et est complice de l'immigration massive qui a submergé les Îles Canaries, ces jours-ci», poursuit le journal. Ce dernier ajoute que «83,1% des répondant voit la main du pays voisin dans la vague de pateras qui arrivent ces derniers mois sur les côtes» de l’archipel.

De plus, le sondage de SocioMétrica pour El Español ajoute que les tendances en fonction de la couleur politique ne changent pas. Ainsi, «96,3% de sympathisants de Vox, 91,3% des partisans du PP, 72,2% des électeurs de Podemos et 60,5% des partisans de PSOE» accuseraient le Maroc d'être «hostile et de complicité dans l’immigration de masse».

Le sondage est basé sur 2 088 enquêtes aléatoires réalisées par l’entreprise espagnole en ligne entre le 19 et le 21 novembre, conclut El Español.

Ce sondage intervient alors depuis quelques semaines déjà, les autorités des îles Canaries, soutenues par des partis d’extrême-droite en Espagne, mènent une large campagne, dénonçant la situation de l’archipel face aux arrivées des migrants depuis les côtes marocaines et fustigeant la réaction du gouvernement de Sanchez par rapport à cette question.

Ángel Víctor Torres, chef du gouvernement des îles Canaries, a même rencontré le consul du Maroc à Las Palmas, Ahmed Moussa, lui demandant de se rendre «le plus tôt possible» dans le royaume pour évoquer ce dossier.