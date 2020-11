Boulmane : Une ambulance se renverse faisant trois morts et deux blessés

Une ambulance transportant 5 personnes, dont des patients souffrant d’insuffisance rénale, s’est reversée lundi, à 30 kilomètres de Missour, causant la mort de trois personnes.

Selon des sources locales, les victimes, qui se rendaient dans un centre de dialyse, seraient deux hommes et une femme. Ils sont originaires de Imouzzer Marmoucha et Serghina, précise-t-on.

Le drame s'est produit à la périphérie de Missour, plus précisément à une distance de 30 km du centre. Le chauffeur et une autre personne ont été blessés et ont été transférés à l’hôpital Al Massira de Missour pour recevoir des traitements urgents, poursuit-on. L’accident, qualifié de «tragique», a mobilisé les autorités locales, la Gendarmerie royale et les services de Protection civile.

Le drame a été l’occasion pour les habitants de la région d’alerter sur les causes du renversement de l'ambulance, dénonçant la vitesse excessive mais aussi l'absence de services médicaux nécessaires dans les communes d’El Mers, Sargina, Imouzzer Marmoucha et d'autres zones appartenant au territoire de la province de Boulmane, ce qui oblige la population à se rendre à Missour pour recevoir des soins, ou encore à Fès.

La tragédie a rappelé un autre accident mortel similaire survenu en janvier dernier, lorsqu'une ambulance en provenance d’Outat El Haj et à destination de l'hôpital de Missour s’est renversée, ce qui avait coûté la vie à une patiente.