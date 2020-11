L'ambassadeur du Maroc en Belgique rend hommage à Ines Lamallem, jeune écrivaine primée à 17 ans

L'ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur, a rendu hommage lundi à la jeune écrivaine Ines Lamallem, qui vient de publier à tout juste 17 ans son premier roman Santana.

La jeune Belgo-marocaine a fait une entrée remarquable dans l'univers de la littérature avec ce premier roman, qui lui a valu récemment le Prix Jeune Public Brabant Wallon de la Fondation Laure Nobels. Cette Fondation, qui finance la publication et la promotion de nouvelles et de romans écrits par de jeunes auteurs francophones en Belgique, ambitionne d'encourager l'écriture et de promouvoir la lecture auprès des jeunes publics.

Lors d'une rencontre au siège de l'ambassade, l'ambassadeur a félicité Ines Lamallem, relevant que cette consécration est un motif de fierté et un honneur pour la communauté marocaine, qui contribue à la fois au rayonnement du Maroc et de la Belgique. Il a affirmé que l'Ines était une source d'inspiration pour les jeunes Belgo-marocains, qui ont besoin de tels modèles de réussite pour croire en leurs chances de réaliser des exploits, quelque soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

«Souvent les livres pour les jeunes sont édulcorés et ne représentent pas la réalité des jeunes de maintenant. C'est pour cela que j'ai voulu en parler et aussi parce que je fais partie de la jeunesse actuelle», a-t-elle relevé.

Ne cachant pas sa fierté, la mère d'Ines, qui l'a toujours soutenue dans son rêve de devenir écrivaine, a cultivé la passion de sa fille pour l'écriture et les livres en l'emmenant chaque mercredi après l'école à la bibliothèque du quartier et en l'encourageant toujours à croire en sa bonne étoile.

Ines Lamallem, née en 2003 à Bruxelles, a publié son premier roman Santana chez la maison d'édition Ker. Elle est membre de Boost, programme éducatif instauré par la Fondation Roi Baudouin (Belgique), qui vise l'égalité des chances aux jeunes issus des milieux les plus défavorisés.