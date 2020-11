Le Maroc confronté à une «détérioration inquiétante de la situation épidémiologique»

La situation épidémiologique actuelle au Maroc «suscite inquiétude et peur», face à l’augmentation de la vitesse de propagation du nouveau coronavirus au sein de la population. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a fait part de ce constat lundi, déplorant «ce revers après que notre pays a bien maîtrisé la situation, jusqu’à l’allègement du confinement sanitaire». Il a mis en cause le «relâchement au niveau du respect des mesures préventives et des mesures de sécurité sanitaire avec la reprise des activités dans les milieux professionnels et éducatifs», qui s’est accompagné de l’«exacerbation des comportements et des pratiques individuelles risquées».

En réponse aux question orales des députés de la Chambre des représentants, le ministre a exposé quelques chiffres qui illustrent la situation actuelle, indiquant que le pays a accumulé 324 941 infections confirmées au nouveau coronavirus, depuis le début de la pandémie au Maroc. Ce chiffre place le royaume au 32e rang mondial, parmi les pays touchés par la covid-19, selon Ait Taleb.

Au niveau des décès, 5 316 ont été déplorés sur la même période, avec un taux de létalité de 1,6%. Par ailleurs, 270 457 guérisons ont été accumulées, avec un taux de rémissions équivalent à 83,2%. Pour l’heure, le pays frôle les 50 000 cas actifs. Actuellement, ils sont 49 168 à être admis dans les structures hospitalières dédiées ou à faire l’objet d’une surveillance médicale. Le nombre de patients en situation critique atteint 996, dont 95 sous intubation et 435 sous assistance respiratoire.

Evoquant les défis sanitaires nationaux que cela représente, Khalid Ait Taleb a souligné que le nouveau coronavirus ne tenait pas compte de la performance des systèmes de santé des Etats, rappelant que «même les pays européens» dotés d’un système meilleur que celui du Maroc «ont beaucoup souffert», dans le contexte de la pandémie. «Leurs structures sanitaires sont sur le point de s’effondrer, en raison du grand nombre de cas critiques (comme l’Espagne, l’Italie et la France)», a argué le ministre.

La vaccination, principale mesure pour endiguer la propagation de la pandémie

Par conséquent, il a souligné qu’il n’existait pas de pays «mieux préparé à affronter le virus que d’autres». «Le Maroc ne fait pas exception dans ce contexte, après que son système de santé, à son tour, a souffert d’un épuisement important et d’une pression sur les ressources, en raison de l’augmentation croissante du nombre de cas critiques au cours des dernières semaines, particulièrement dans les grandes zones métropolitaines», a encore soutenu Khalid Ait Taleb.

Face à cette situation, le ministre a affirmé que «des mesures immédiates et urgentes ont été prises» pour améliorer la lutte contre la propagation de la pandémie, à travers la modification du protocole de prise en charge des cas asymptomatiques, de manière à faciliter l’accès aux soins urgents pour les cas graves et critiques, la mobilisation des cadres de médecine militaire pour soutenir le système de santé publique, ou encore l’autorisation du secteur privé à contribuer à l’effort national.

Khalid Ait Taleb a par ailleurs rappelé le recours au traitement à domicile pour les cas les moins graves, en plus de l’élargissement du nombre de laboratoires autorisés à faire le dépistage à plus de 30, ou encore la multiplication des analyses, qui avoisinent actuellement un cumul de quatre millions.

Mais face à l’augmentation continue des infections dans le pays, le ministre a indiqué que la vaccination reste parmi les mesures les plus importantes sur lesquelles le Maroc capitalise. Selon lui, la campagne nationale à cet effet «devrait commencer dans les prochains jours».