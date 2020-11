Sahara : Associatifs et politiques marocains en Espagne tiennent un sit-in de soutien

Résidents à Tarragone (Catalogne), des associatif marocains, membres d’organisations professionnelles, de structures politiques, culturelles et plus largement de la société civile ont appelé à un rassemblement de soutien à la marocanité du Sahara. Sous le slogan «Mi bandera no se toca» (mon drapeau est intouchable), ce sit-in est prévu mardi 24 novembre, à partir de 19 heures, au niveau de la plus grande place de la ville.

Secrétaire général à la citoyenneté et à la coopération au Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Rachid Faris a déclaré à Yabiladi que cette manifestation «connaîtra la participation de nombreux Marocains résidant à Tarragone et dans l’ensemble du territoire régional catalan». Il indique que ce sit-in vise également à «dénoncer les violations et les récentes provocations du mouvement du Polisario ennemi, tout en éclairant l’opinion publique catalane et espagnole au sujet de la réalité des choses sur le terrain, surtout après l’intervention de nos Forces armées royales au niveau du point de passage à El Guerguerate». Dans ce sens, il constituera une «expression de soutien aux Forces armées royales marocaines qui, en un temps court, ont réussi à repousser les mercenaires du Polisario», a ajouté Rachid Faris.

L’acteur politique précise qu’«il ne s’agit pas du premier rassemblement du genre». Depuis la semaine passée, «plusieurs sit-in se sont tenus en Espagne, notamment à Barcelone mercredi dernier, à León (Castille) samedi et hier à Bilbao (région basque)». Pour Rachid Faris, la multiplication de ces rassemblements est un indicateur que «les Marocains ne laissent plus le terrain vide et là où il y a une manifestation du Polisario ou de ses sympathisants, nos concitoyens se mobilisent».

Les sit-in organisés ont aussi pour objectif de «dénoncer l’acte lâche de la bande du Polisario, qui a retiré récemment le drapeau national du bâtiment du consulat général du Maroc» et de «soutenir la prise de position courageuse du consul général marocain à Valence, Abdelilah Idrissi».