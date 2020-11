La Mauritanie assouplit son visa pour les entrepreneurs marocains (CGEM)

Le rapprochement Maroc-Mauritanie se fait surtout sous le prisme économique. Les entreprises membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) peuvent désormais obtenir un visa d'affaire multi-entrées à la Mauritanie d'une durée de validité de deux ans, annonce lundi la Confédération.

Ce visa est attribué sous réserve de présentation d'une demande signée par la CGEM, indique le Patronat dans un courrier adressé à ses membres. «En présentant votre dossier de demande de visa auprès de l'ambassade de Mauritanie à Rabat, nous vous invitons à y joindre l'attestation de la CGEM que vous pouvez obtenir en formulant votre demande par mail à [email protected]», précise la même source.

Pour rappel, c'est la CGEM qui avait demandé cet assouplissement, dans le cadre du renforcement des relations d'affaires entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie.

Le 15 octobre dernier, une rencontre a été tenue à Casablanca entre le président de la CGEM, Chakib Alj, et le président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en présence notamment de l'ambassadeur de Mauritanie au Maroc. A cette occasion, la CGEM et l'UNPM se sont engagées à promouvoir les relations économiques bilatérales et à renforcer les liens entre les secteurs privés des deux pays.