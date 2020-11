Islam de France : Tout savoir sur le nouveau Conseil national des imams    

Les dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM) ont présenté, la semaine dernière, au président Emmanuel Macron, les grandes lignes d’un conseil national des imams chargé de labelliser les imams en France.

Ainsi, selon la déclaration de création du Conseil national des imams (CNI), consulté ce lundi par Yabiladi, cette instance «s’inscrit dans les principes fondamentaux de la République française, qui sont énoncés dans sa devise : "Liberté, Égalité, Fraternité"». «Ils se traduisent par des droits intangibles, à la fois politiques et sociaux», poursuit le préambule de cette déclaration.

Le texte rappelle qu’outre la direction de la prière, le rôle des imams aujourd’hui est «d’amener les fidèles à réfléchir par eux-mêmes et à les aider à distinguer dans les sources scripturaires ce qui est applicable dans la société française du 21ème siècle».

«Dès sa création, le CNI entamera le recensement de l’ensemble des lieux de culte musulman en France. Les fédérations existantes, les mosquées et salles de prières existantes disposeront d’un délai d’une année pour introduire la demande d’agrément de leurs imams.»

Une «structure autonome pour agréer les imams»

La déclaration énonce aussi que la composition du nouveau conseil, est amenée à évoluer dès sa première année d’exercice afin de permettre à des femmes d’y siéger et de délivrer des agréments pour les femmes en charge de l’enseignement religieux dans les lieux de culte. L’instance, adossé au CFCM, disposera d’une liste des enseignantes religieuses agréées et sera en mesure de délivrer une copie des agréments aux mosquées ou lieux de culte qui en font la demande avant tout recrutement d’un enseignant ou d’une enseignante religieuse.

«Le CNI est créé pour que les imams puissent exercer leurs missions dans un cadre clairement établi et applicable à tous sur l’ensemble du territoire national. Sa création est urgente dans le contexte actuel : ce n’est plus une option, mais une nécessité», insiste le CFCM.

Ainsi, dans les articles composant cette déclaration, le Conseil français du culte musulman indique qu’il «demeure l’instance de représentation des lieux de culte musulmans en France», mais il reconnaît le Conseil national des imams, en tant que structure autonome pour «agréer les imams qui officient dans un lieu de culte musulman en France» et «émettre des recommandations sur des questions cultuelles».

Ce CNI comprend ainsi 18 membres dont les neuf présidents de fédération et neuf imams conférenciers désignés par leur fédération. Il réunit des personnalités de nationalité française issus des neuf fédérations (CCMTF, CIMG, FFAIACA, Foi et Pratique, GMP, Ile de la Réunion, MF, RMF et UMF).

Mandats et missions du nouveau conseil

Si le mandat des imams conférenciers membres du CNI est de 4 ans renouvelable 2 fois, les imams conférenciers (appelés délégués) sont désignés à l’unanimité ou à défaut élus à bulletin secret, par les 4/5 des membres pour un mandat est de 2 ans non renouvelables.

La déclaration rappelle les missions du nouveau conseil, à savoir «assurer l’agrément des imams au niveau national en fonction de leurs compétences théologiques», «proposer des formations aux imams agréés en exercice», «favoriser la cohésion sociale et le respect du pluralisme» et «assister les imams agréés dans le cadre de la prévention de la radicalisation».

Le CNI peut également, dans le cadre de la loi et des règlements, élaborer des recommandations pour harmoniser les pratiques cultuelles sur l’ensemble du territoire national, s’autosaisir de toute question d’ordre cultuel et répondre aux différentes interrogations qui se posent aux musulmans et qui lui sont adressées par les imams agréés.

La déclaration annonce aussi que le CNI se dote d’un Code éthique, moral et déontologique qui s’applique à l’ensemble de ses membres et à tous les imams qu’il agrée, et de son propre règlement intérieur pour établir les règles de son organisation et de son fonctionnement.

La déclaration prévoit aussi les conditions de radiation de la qualité de membre du CNI, de suspension ou de retrait de l’agrément pour les imams, décidés à la majorité des 4/5 des membres en formation plénière.