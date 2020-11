El Guerguerate : Le président mauritanien reçoit un émissaire du Polisario

Le président mauritanien a reçu, ce lundi après-midi, un émissaire du Polisario porteur d’un message de Brahim Ghali, indique l’agence d’information d'Information (AMI). Une rencontre officialisée après qu’un média à Nouakchott a révélé la présence, depuis quelques jours, de Mohamed Salem Ould Salek dans la capitale mauritanienne.

A l'issue de l’entrevue, «le ministre des Affaires étrangères» du Polisario a remercié le chef de l’Etat de l’audience accordée. Les entretiens entre les deux parties ont porté essentiellement «sur les derniers développements de la situation au Sahara et sur les relations bilatérales», a-t-il souligné dans des déclarations à AMI.

«La RASD, qui estime que la stabilité et la sécurité dans la région sont liées au respect des frontières, de la justice et des droits, œuvrera dans ce sens en tant que membre de l'Union africaine et sur la base de relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs», a-t-il précisé. Et d’affirmer que son mouvement est pour «une paix qui soit basée sur la justice, sur le respect des frontières et l'intégrité territoriale de toutes les composantes de la sous-région».

Le Front souhaite en effet que le voisin du sud du royaume s’oppose à la décision du Maroc d’édifier un mur de sécurité sur le passage d’El Guerguerate devant mettre un terme aux incursions répétées de ses éléments dans la zone et sur la péninsule de Lagouira sur l’Atlantique.

L’économie et les consommateurs mauritaniens ont payé un lourd tribut durant les trois semaines de blocage d’El Guerguerate par des membres du Polisario. Néanmoins, le mouvement séparatiste compte encore de solides relais en Mauritanie aux niveaux du pouvoir, des médias et des partis politiques, toutes tendances confondues.

A rappeler que le 20 novembre, le roi Mohammed VI a téléphoné au président Mohamed Ould Cheikh Jazouani.