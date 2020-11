Plusieurs plaintes déposées concernant la vente de données à l’armée américaine par Muslim Pro

En France, une dizaine d’utilisateurs de l’application Muslim Pro ont décidé de déposer plainte contre X, pour «abus de confiance, atteinte aux droits de la personne, mise en danger d’autrui et complicité d’assassinat». Deux avocats ont d’ores et déjà saisi la justice, après les révélations de Vice sur la vente de données d’utilisateurs musulmans à l’armée américaine.

Consultée par RTL, la plainte déposée par les avocats Xavier Nogueras, William Bourdon et Vincent Brengarth cherche à confirmer si des données, notamment de géolocalisation, «ont été transmises et l’utilisation qui en a pu être faite». «Rien ne permet d’exclure (…) que des données n’auraient pas été utilisées pour favoriser des exécutions extrajudiciaires» indique le document.

A la suite des révélations, le développeur de l’application Muslim Pro, qui propose un rappel des horaires de prière, a annoncé avoir mis fin à son contrat avec X – Mode social, entreprise américaine de collecte de données de géolocalisation et prestataire auprès de sous-traitants de l’armée américaine. Dans un courrier à Vice, Muslim Pro a annoncé par ailleurs une enquête en interne, pour «s’assurer qu’aucune mauvaise utilisation n’a pu être faite».

A Paris, la plainte évoque cependant que l’application «n’aurait pas informé ses utilisateurs de la vente de leurs données à X – Mode social, et donc de leur possible transfert à des unités de l’armée américaine chargées du contre-terrorisme et des opérations spéciales, ce qui est pourtant une obligation légale», a souligné RTL.

Pour sa part, X – Mode social a tenté de rassurer en affirmant ne transmettre «que des données anonymisées et uniquement de citoyens américains», réfutant ainsi l’hypothèse de l’enquête de Vice, qui a révélé une possible aide à la géolocalisation de cibles en Afrique ou au Moyen-Orient.