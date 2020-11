Maroc : Les enseignants du public en grève début décembre

Les 1e et 2 décembre prochains, les enseignants du secteurs publics mèneront une grève à l’appel du Syndicat national de l’éducation au sein de la Confédération démocratique du travail (CDT).

Des sit-in se tiendront parallèlement aux réunions des conseils administratifs, en opposition à l’absence de dialogue du gouvernement avec mouvement syndical. Ce dernier déplore notamment une «confiscation du droit de grève, le démantèlement de l’école publique et l’attaque contre les acquis et les droits», a indiqué un communiqué. Le 2 décembre, la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) se joindra à la grève.

Les deux syndicats reprochent au ministère de tutelle d’avoir «ignoré les revendications du corps enseignant» et d’avoir opté pour une «logique de représailles inconstitutionnelle» à l’égard des grévistes, lors des précédentes mobilisations. Ils pointent du doigt notamment la réduction les salaires et la mise à mal des professeurs et instituteurs concernés dans leur participation aux concours de promotion.

Dans ce sens, «une correspondance sera envoyée au ministre de l’Education nationale concernant la réduction des points administratifs des grévistes» et les autres sanctions, a indiqué le SNE, qui prévoit également de questionner Saïd Amzazi à travers les représentants syndicaux au sein de la Chambre des conseillers.

Mercredi 2 décembre, un sit-in se tiendra à 11h également devant le ministère de tutelle, en plus de sit-in régionaux.