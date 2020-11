La FIFA inflige 5 ans de suspension au président de la CAF

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante de la FIFA a reconnu, ce lundi, Ahmad Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et vice-président de la FIFA, coupable de plusieurs violations du Code d’éthique de la FIFA.

Dans un communiqué publié sur le site de l’instance mondiale, la chambre indique qu’Ahmad Ahmad a enfreint l’article 15 de l’édition 2020 dudit code, relatif au devoir de loyauté, l’article 20 interdisant l’acceptation et la distribution de cadeaux ou autres avantages ainsi que l’article 25 sur l’abus de pouvoir. L’actuel président de la CAF a également enfreint l’article 28 de l’édition 2018 du code d’éthique de la FIFA, sur le détournement de fonds, poursuit le communiqué.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi, sur la base des informations recueillies par la chambre d’instruction, qu’Ahmad Ahmad avait «manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF».

«L’enquête sur le comportement de M.Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La Mecque (Omra), ses accointances avec l’entreprise d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités.»