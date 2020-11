Dialogue interlibyen : Des députés du Parlement de Tobrouk attendus à Tanger

Plus de 40 législateurs libyens, représentant le parlement basé à Tobrouk, se rendront dimanche au Maroc pour des entretiens sur une éventuelle réunification de la Chambre des représentants.

Selon le journal Libyan Express, «les députés s'entretiendront dans la ville de Tanger, à l'invitation du parlement marocain».

Cités par le média, Saleh Fahima, un législateur du parlement de l'est de la Libye, ainsi que Belkhair al-Shi'aab, qui fait partie de la Chambre des représentants basée à Tripoli, ont confirmé ce déplacement, en précisant que cette rencontre serait «une session consultative préliminaire avant de tenir une session unifiée dans l'une des villes libyennes, probablement Gadamis».

A rappeler que des représentants du Haut conseil d’État libyen (Ouest) et du Parlement de Tobrouk (Est) s’étaient réunis, en septembre et en octobre derniers, à Bouznika pour se mettre d’accord sur les mécanismes et les critères relatifs à la désignation des sept postes souverains, dans le cadre du dialogue interlibyen.

Le Maroc a ensuite accueilli, quelques semaines plus tard, les deux principaux protagonistes de la crise libyenne ; en l’occurrence Khaled Al Mechri, président du Haut Conseil d’Etat libyen ainsi qu’Aguila Saleh, président du Parlement de Tobrouk.