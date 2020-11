Casablanca : Décès du directeur de l’hôpital Mohammed V à cause de la covid-19

Directeur de l’hôpital Mohammed V de Hay Mohammadi à Casablanca, le professeur Othman Baid est décédé, ce dimanche, des suites du nouveau coronavirus. En fin de journée, le ministère de la Santé a confirmé que le médecin défunt a succombé à des complications liées à son infection à la covid-19, dans un contexte où les structures hospitalières publiques de Casablanca reçoivent un nombre de plus en plus important de patients positifs au virus.

Agé de 50 ans, Pr. Baid souffrait de difficultés respiratoires sévères, nécessitant son transfert au service de réanimation du Centre hospitalier et universitaire Ibn Rochd de Casablanca, où il a rendu l’âme, selon des sources médiatiques.

Le professeur Othman Baid a occupé le poste de directeur et médecin au centre hospitalier Moulay Abdallah à Salé, puis celui de directeur de l’hôpital régional Mohamed V à El Jadida, avant d’être à la tête de l’hôpital Mohammed V à Hay Mohammadi.

Pr. Baid est médecin issu de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, diplômé de l’Institut national d’administration de la santé de Rabat et également titulaire d’un master en gouvernance publique et examen du développement humain, de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, en plus de plusieurs diplômes et d’expériences en santé publique.