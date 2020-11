Lancement du septième Prix national du Réseau de lecture au Maroc

Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la septième édition du Prix national de la lecture, au titre de l'année 2021.

Organisé avec le soutien du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et en coopération avec les délégations régionales du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette manifestation vise à consolider l'acte de lecture au sein de la société, indique le Réseau dans un communiqué.

La participation à ce concours est ouverte aux personnes âgées de 8 à 26 ans, dans leur langue de préférence, en soumettant une liste de livres lus au cours de l'année 2020 comprenant les intitulés des livres, les noms de leurs auteurs et un texte créatif écrit par le participant sous forme d'une conclusion d'un roman ou d'une nouvelle, qui ne dépasse pas une page (environ 200 mots pour le niveau primaire et 500 mots pour les autres niveaux), soulignent les organisateurs.

Le candidat doit aussi participer à une réunion à distance avec le jury et qu'il n'ait pas remporté le prix national de la lecture ou le prix du défi de la lecture arabe au niveau national au cours des trois dernières années, selon la même source.

Le concours est organisé en quatre étapes, dont la première est menée localement au niveau des établissements scolaires (16-30 novembre), au terme de laquelle deux lecteurs sont sélectionnés dans chaque établissement et qui se sont enregistrés via le lien d'inscription au concours : https://forms.gle/1C9W5cXDzM3gvmLw8.

Les trois autres phases sont menées aux niveaux provincial (14-30 décembre), régional (01-15 janvier 2021) et national (16-23 janvier 2021), précise-t-on, faisant savoir que la date butoir pour l'inscription en ligne est fixée au 30 novembre. Le Réseau informe, par ailleurs, que huit Prix seront décernés à quatre catégories d'âge en fonction des niveaux scolaires (primaire, collège, lycée et université), ajoutant que l'annonce des vainqueurs se fera lors d'une cérémonie dédiée dont le lieu et la date seront déterminés ultérieurement.