Coronavirus : Prolongation des mesures préventives dans le Grand Casablanca, Berrechid et Benslimane

Le gouvernement a décidé de prolonger pour quatre semaines les mesures préventives en vigueur au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammedia, provinces de Nouaceur et de Médiouna) et des provinces de Berrechid et Benslimane à compter du dimanche 22 novembre à 21h00.

Dans un communiqué, le gouvernement précise qu'il s’agit de la prorogation de l’ensemble des mesures préventives prévues dans le communiqué du gouvernement en date du 23 octobre 2020, ainsi que de celles adoptées auparavant.

Ces décisions interviennent suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation régulière menées par les comités de veille et de suivi, et conformément aux recommandations de la commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face à la propagation du coronavirus, conclut le communiqué.