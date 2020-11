Covid-19 : Nouvelles mesures restrictives à Agadir

Les autorités d'Agadir ont annoncé samedi de nouvelles mesures pour renforcer la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), après la hausse des cas de contaminations durant les dernières semaines.

«Ces mesures entrent en vigueur à compter du dimanche, 22 novembre 2020 à 21h pour une durée de 15 jours», selon un communiqué de la la préfecture d'Agadir-Ida Outanane.

Dans ce sens, il a été décidé la fermeture des plages ainsi que la fermeture de Souk El Had et des marchés de proximité à 15h.

Il est question aussi de l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, l'interdiction de toute forme de déplacement nocturne entre 21h à 06h à l’exception des déplacements pour des raisons de santé et professionnelle ainsi que la fermeture des cafés, des restaurants, des magasins et des grands centres commerciaux à 20h.

Il s'agit également de la fermeture des Hammams et des salons d'esthétique à l'exception des salons de coiffure, la fermeture des salles de sport, des parcs et des terrains de proximité ainsi que la suspension du transport via les bus à 21h et l’encouragement du travail à distance dans les cas qui le permette.

Les autorités locales ont invité en conséquence la population à une adhésion citoyenne à ces mesures préventives.