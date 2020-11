Coronavirus : Renforcement des mesures à Taounate pour lutter contre la pandémie

Les autorités provinciales de Taounate ont annoncé l'adoption, à compter de vendredi 20 novembre et pour une durée de quinze jours renouvelable, de nouvelles mesures pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Sur la base du suivi quotidien de la situation épidémiologique au niveau de la province, marquée par une hausse constante du nombre des contaminations notamment à Taounate, et sur recommandations du comité provincial de veille, il a été décidé la mise en place d'une série de mesures exceptionnelles dans toutes les communes, indique un communiqué de la province de Taounate.

Ces mesures concernent la fermeture des commerces, cafés, restaurants ainsi que les activités artisanales et professionnelles à 20h. Les espaces publics comme les parcs et les jardins seront fermés, en plus de l'interdiction de la diffusion des matches de football dans les cafés de la ville de Taounate.

Le communiqué indique également le renforcement du contrôle en ce qui concerne le respect du port de masques et la distanciation sociale, avec la répression des contrevenants aux mesures de prévention sanitaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les autorités provinciales font par ailleurs état de la poursuite des campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à respecter les mesures préventives.

Elles préviennent cependant que des mesures plus strictes pourraient être prises en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de la province.