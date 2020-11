Kénitra : Saisie de plus de 1,5 tonne de kif et de tabac

Des éléments de la brigade nationale des douanes ont mené, ce vendredi, une opération de contrôle qui a permis d'intercepter un camion engagé sur la route nationale reliant Sidi Allal Tazi et Kénitra et de saisir 1,5 tonne de kif et de tabac.

Dans un communiqué, l'Administration des douanes et des impôts indirects (ADII) indique que la fouille opérée a révélé la présence d’une grande quantité de kif et de tabac, dissimulée soigneusement parmi les caisses transportées par ledit véhicule.

Les éléments douaniers y ont dénombré pas moins de 60 colis de kif d’un poids total de 1 498 kg et 80 sachets de tabac (soit 320 kg), ajoute la même source.