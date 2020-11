El Guerguerate : Après Bourita, Lavrov s’entretient avec Boukadoum

Après son entretien avec Nasser Bourita, le ministre russe des Affaires étrangères a eu, ce vendredi 20 novembre, un appel téléphonique avec son homologue algérien.

Les derniers développements qu’a connus la zone d'El Guergeurate ont été au cœur de l’échange entre les deux chefs de diplomaties, indique le département de Sergueï Lavrov dans un communiqué.

A cette occasion, Lavrov a mis l’accent sur «l'importance pour les parties impliquées de faire preuve de retenue, d'observer le cessez-le-feu et de rétablir le processus de négociation sous les auspices des Nations unies en vue de parvenir à un règlement durable à ce conflit de longue date sur la base des principes et normes fondamentaux du droit international, y compris les résolutions pertinentes ONU et de son Conseil de sécurité», précise la même source.

Au lendemain de l’opération des FAR à El Guerguerate, la Russie a appelé «le Maroc et le Polisario à faire preuve de la plus grande retenue, à s'abstenir de prendre des mesures susceptibles d'aggraver la situation et à se conformer strictement à l'accord de cessez-le-feu».

Cet appel téléphonique entre Lavrov et Boukadoum intervient alors que les efforts s’accélèrent dans les capitales mondiales influentes sur ce dossier pour la désignation d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental.

La Russie entend avoir son mot à dire dans le choix du successeur de l’Allemand Horst Köhler.