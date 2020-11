Terrorisme : La Cour de cassation en Italie confirme la peine du Marocain Nabil Benamir

Les juges de la Cour italienne de cassation ont confirmé, jeudi, la peine de 5 ans et 10 mois de prison, prononcée à l’encontre du Marocain Nabil Benamir, arrêté en décembre 2017 pour terrorisme. Le Marocain était prêt à commettre un attentat terroriste au nom de Daech, rappelle le média italien Liguria Notizie.

Vivant à Gênes, il a été signalé comme un nom de premier plan parmi les combattants de cette organisation terroriste et également en tant que recruteur et entraîneur de jihadistes. Des instructions sur la façon de construire des bombes avec de vieux téléphones portables et sur la façon de planifier des attentats ont été trouvées, à l’époque, dans son téléphone portable.

Au cours des interceptions de ses contacts, les enquêteurs avaient détecté un signal utilisé par les jihadistes pour indiquer qu'un combattant était prêt à se sacrifier en commettant des attentats, rappelle le média. Mais le Marocain avait été arrêté après avoir battu sa compagne dans un logement à La Foce. «La femme avait confirmé aux enquêteurs qu'il devenait de plus en plus radical».

Le Marocain a été inclus dans un chat restreint sur l’application Telegram appelé «Lone Wolves», dans lequel huit personnes partageaient des fichiers et des vidéos de décapitations et échangeaient des instructions pour fabriquer des bombes artisanales avec de vieux téléphones portables.

Fin octobre dernier, les juges de la Cour suprême avaient confirmé les peines de six et cinq ans respectivement pour les frères Abdelhakim et Hossam Eddine Antar, arrêtés avec Saker Tarek en 2016 en Ligurie pour être des recruteurs de Daech, qui faisaient partie du groupe.

Quant à lui, Nabil Benamir ne s'était pas repenti, après son arrestation. Depuis sa cellule de prison, il avait confié à des codétenus qu'il tuerait les Italiens car ils étaient des «chiens à abattre», conclut le média.