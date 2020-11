Covid-19 : Le Maroc envisage-t-il d'acquérir le vaccin russe Spoutnik V ?

Le Maroc envisagerait d'autoriser l'enregistrement et la distribution du vaccin russe Spoutnik V contre la Covid-19. Ce vendredi, le chef de la mission commerciale de Moscou, Artyom Tsinamdzgvrishvili a confié à l'agence de presse TASS que le Fonds d'investissement direct russe (RDIF) a conclu, en septembre, un accord avec la société pharmaceutique marocaine Galenica pour le vaccin développé en Russie.

«Les responsables de la santé russes et marocains discutent actuellement de l'option d'enregistrement formel du vaccin au Maroc, ce qui permettrait sa distribution», a-t-il ajouté, rapporte Russia Today. Selon Tsinamdzgvrishvili, le nombre de doses qui pourraient être expédiées au Maroc au début de l'accord serait suffisant pour «vacciner plus de 20% de la population marocaine».

Le responsable a rappelé que Galenica possède un réseau de fabrication capable de distribuer Spoutnik V non seulement au Maroc, mais également «sur les marchés d'autres pays africains où la société entretient des relations commerciales et des partenaires de longue date». «Le Maroc a des accords de libre-échange avec l'UE, les États-Unis, la Turquie et plusieurs pays arabes et africains. Cela permettra à l’entreprise de devenir une plaque tournante pour la distribution du vaccin dans d'autres pays de la région», s’est-il félicité.

A rappeler que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a assuré, en septembre, que le royaume, qui a déjà conclu deux partenariats pour acquérir des vaccins contre la Covid-19, était en discussion avec d’autres laboratoires pharmaceutiques internationaux.