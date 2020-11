Covid-19 : 4 559 nouvelles infections au Maroc, principalement à Casablanca, Salé et Agadir

Jusqu’à 17h ce jeudi, 4 559 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 311 554 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 12,6 infections pour 100 000 habitants en 24h.

Le royaume atteint ainsi 858 infections cumulées pour 100 000 habitants, selon le bulletin quotidien de la situation épidémiologique du pays, édité par le ministère de la Santé.

Entre hier et aujourd’hui, le Maroc a aussi enregistré 4 641 nouvelles guérisons, qui portent à 257 992 le nombre total de rémissions, soit un taux de rémission de 82,8%.

En revanche, 77 morts sont à déplorer, qui porte à 5 090 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,6%. 25 de ces décès ont été enregistrés dans la région Casablanca-Settat, 10 dans l’Oriental, 10 à Marrakech-Safi, 8 à Rabat-Salé-Kénitra, 7 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 6 à Souss-Massa, 7 à Drâa-Tafilalet, 2 à Fès-Meknès et 1 à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Désormais, le royaume compte 48 472 cas actifs sous traitement. 1 048 patients sont dans un état critique (dont 141 nouveaux cas lors des dernières 24h) tandis que 91 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 reste à 38%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 1 749 nouveaux cas : 1 351 à Casablanca, 108 à Berrechid, 72 à El Jadida, 64 à Nouaceur, 47 à Mohammedia, 40 à Mediouna, 34 à Benslimane, 19 à Settat et 14 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 864 infections : 319 à Salé, 220 à Skhirat-Témara, 184 à Kénitra, 94 à Rabat, 26 à Khemisset, 11 à Sidi Kacem et 10 à Sidi Slimane.

Souss-Massa suit avec 453 cas : 280 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 102 à Inzegane-Ait Melloul, 32 à Tiznit, 30 à Chtouka-Ait Baha et à Taroudant. De plus, 390 infections ont été confirmées entre hier et aujourd’hui dans l’Oriental : 115 à Nador, 102 à Berkane, 47 à Oujda-Angad, 41 à Guercif, 41 à Taourirt, 25 à Driouch, 8 à Jerada et 7 à Figuig.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a recensé, pour sa part, 360 nouveaux cas : 145 à Tanger-Assilah, 89 à Tétouan, 31 à Larache, 15 à Chefchaouen, 12 à Al Hoceima et 5 à Ouazzane. Marrakech-Safi a enregistré, de son côté, 244 nouvelles infections au Covid-19 : 118 à Marrakech, 30 à Safi, 28 à Kelaa des Sraghna, 25 à Essaouira, 20 à Chichaoua, 9 à Rhamna, 8 à Youssoufia et 6 dans la province d’Al Haouz.

Il s’agit aussi de 141 cas confirmés à Guelmim-Oued Noun (104 à Guelmim, 15 à Tan Tan, 14 à Sidi Ifni et 8 à Assa Zag), 138 infections à Drâa-Tafilalet (47 à Midelt, 39 à Errachidia, 27 à Zagora, 16 à Ouarzazate et 9 à Tinghir) ainsi que 121 nouveaux cas à Fès-Meknès (35 à Fès, 26 à Taza, 18 à Taounate, 15 à Meknès, 12 à Boulmane, 9 à Sefrou, 5 à El Hajeb et 1 à Ifrane).

Il s’agit enfin de 76 infections confirmées à Beni Mellal-Khénifra (22 à Khouribga, 21 à Beni Mellal, 18 à Fqih Bensaleh, 12 à Khénifra et 3 à Azilal) ainsi que 23 nouveaux cas enregistrés dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab).

De ce fait, aucun cas n'a été enregistré dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra entre hier et aujourd'hui.