Nouvelles thèses sur le Ferromirum oukherbouch, requin préhistorique ayant vécu au Maroc

Les anciens requins qui vivaient il y a 300 à 400 millions d'années avaient un mécanisme de mâchoire unique, selon les résultats d’une nouvelle étude analysant des fossiles trouvés au Maroc.

En étudiant la construction de la mâchoire d'un requin symoriiforme, le Ferromirum oukherbouchi, du Dévonien tardif, des paléontologues de l'Université de Zurich, de l'Université de Chicago et du Naturalis Biodiversity Center à Leiden ont révélé des détails importants sur la façon dont les ancêtres des requins modernes procédaient pour leur chasse.

Selon une étude publiée cette semaine, les animaux marins ont pu baisser leur mâchoire inférieure lorsqu'ils s’attaquaient à leur proie. En analysant le fonctionnement de leurs mâchoires, les chercheurs ont découvert que ces monstres marins faisaient pivoter leurs mâchoires inférieures vers l'extérieur lorsqu'ils ouvraient la bouche pour que leurs dents attrapent plus de leurs proies.

A l'aide de la tomodensitométrie et de l'impression 3D des restes de mâchoire trouvés au Maroc, les chercheurs ont également découvert que contrairement à leurs prédécesseurs, les requins préhistoriques avaient des dents qui étaient remplacées lentement. De plus, lorsque leur bouche se fermait, des dents plus petites, plus âgées et usées, se tenaient sur la mâchoire tandis que les plus récentes et les plus grandes pointaient vers la langue et étaient invisibles lorsque la bouche se fermait.

Un fossile parfaitement conservé du Ferromirum oukherbouchi

Les résultats se fondaient sur l’examen de la mâchoire de 370 millions d’années du Ferromirum Oukherbouchi du Maroc. L'équipe a utilisé des tomodensitogrammes, a reconstruit la mâchoire et l'a imprimée sous forme de modèle 3D. Cette technique a permis de simuler et de tester le mécanisme de la mâchoire.

Ces simulations ont montré que contrairement aux humains, ledit requin n'avait pas les «deux côtés de la mâchoire inférieure fusionnés au milieu». Cela aidait l'animal à faire pivoter librement la mâchoire vers l'extérieur.

«Grâce à cette rotation, les dents plus jeunes, plus grandes et plus pointues, qui pointaient généralement vers l'intérieur de la bouche, ont été placées en position verticale. Cela a permis aux animaux d'empaler plus facilement leurs proies», a expliqué le premier auteur de l'étude, Linda Frey. «Par une rotation vers l'intérieur, les dents poussent ensuite la proie plus profondément dans l'espace buccal lorsque les mâchoires se referment», a-t-elle ajouté.

En plus de la rotation, le mécanisme unique de la mâchoire du requin lui permettait de se nourrir par aspiration, méthode permettant l'ingestion d'une proie dans des liquides en aspirant la proie dans la bouche du prédateur. «En combinaison avec le mouvement vers l'extérieur, l'ouverture des mâchoires fait pénétrer l'eau de mer dans la cavité buccale, tandis que leur fermeture entraîne une traction mécanique qui emprisonne et immobilise la proie», révèle l'étude.

«Le fossile parfaitement conservé que nous avons examiné est un spécimen unique», déclare le paléontologue de l'UZH et coauteur Christian Klug, qui estime que la découverte montre l'importance du rôle joué par ce mécanisme à l'ère paléozoïque, qui a commencé avec l'éclatement du supercontinent et la formation d'un autre.