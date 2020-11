Le Maroc remporte deux prix à la finale mondiale de la Huawei ICT Competition 2020

Le Maroc a remporté, cette semaine, les prestigieux prix Cloud et Network lors de la Huawei ICT Competition, un événement mondial regroupant 110 équipes issues de 39 pays.

Lancée en 2019 pour la première fois au Maroc, la Huawei ICT Competition rassemble les talents du monde et vise à soutenir les initiatives naissantes dans l’industrie des TIC et le secteur de l’éducation, indique un communiqué de Huawei Maroc, parvenu à Yabiladi.

Après avoir brillé lors des phases de qualifications régionales, la Team Maroc s’est distinguée lors de la finale organisée, en ligne, les 6 et 7 novembre 2020. Deux prestigieux prix ont été remportés par des étudiants de deux universités, poursuit-on.

Le prix Cloud a été remporté par Yassin Terraf, Farah Oubelkas,et Adnane Driouche de l’Ecole nationale des sciences appliquées de Berrechid et de l’Université Hassan 1er de Settat. Les trois lauréats s’étaient déjà classés premiers à l’échelle régionale lors de la séance de qualification tenue en octobre dernier.

Quant au prix de la thématique Network, il a été remporté par une autre équipe marocaine représentée par Latif Karambiri, Ayoub Demami et Ayoub Elaimari de l’ENSA Tétouan et de l’Université Abdelmalek Essaidi.

Mobilisé en faveur de l’innovation, la consolidation de la formation et l’encouragement de l’excellence, Huawei Maroc est actuellement en partenariat avec 21 universités et établissements supérieurs dans le cadre de la Huawei ICT Academy. À ce jour, Huawei a coopéré avec plus de 400 universités dont les deux universités marocaines ayant remporté les prix Cloud et Network, conclut le communiqué.