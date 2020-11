Maroc : Le chômage en hausse de 33% au troisième trimestre de 2020

Le nombre de chômeurs est passé de 1 114 000 à 1 482 000 personnes entre le troisième trimestre 2019 et celui de 2020, soit une hausse de 33%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette hausse est le résultat d'une augmentation de 276 000 chômeurs en milieu urbain et de 92 000 en milieu rural, précise le HCP dans une note d'information sur l'évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.

Près de 8 chômeurs sur 10 (79,5%) résident en milieu urbain, 71,2% sont de sexe masculin, 71,9% sont âgés de 15 à 34 ans et 31,4% sont détenteurs d'un diplôme supérieur, relève la même source.

Concernant la part des chômeurs ayant déjà exercé un emploi avant de se retrouver en situation de chômage, elle a atteint 60%, en augmentation de 15,3 points par rapport au même trimestre 2019, fait savoir le HCP.

La note fait également ressortir que près de six sur dix chômeurs ayant déjà travaillé ont un diplôme (60,3%), 43,5% détiennent un diplôme de niveau moyen et 16,8% de niveau supérieur.

D'autre part, 83,8% de ces chômeurs étaient salariés, 12,5% indépendants, 53,5% travaillaient dans le secteur des services, 20,7% dans BTP et 15,7% dans l'industrie, y compris l’artisanat, et 9,4% dans l'agriculture, sylviculture et pêche.

La note ajoute aussi que le marché de travail au Maroc reste caractérisé par la faible protection au terme du troisième trimestre, seul un quart des actifs occupés (25,6%) ayant bénéficié d'une couverture médicale liée à l'emploi. Cette proportion est de 36,9% dans les villes et 9,5% à la campagne,

De plus, la part des actifs occupés affiliés à un régime de couverture médicale s'améliore avec le niveau de diplôme. Elle passe de 12,1% parmi les personnes n'ayant aucun diplôme à 74,2% parmi les détenteurs d'un diplôme supérieur.

En outre, le HCP relève que près de la moitié (46,5%) des salariés bénéficient d'une couverture médicale assurée par leurs employeurs (53,5% en milieu urbain contre 27,2% en rural et 60% parmi les femmes contre 43,4% chez les hommes).

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des salariés (55,1%) ne disposent d'aucun contrat formalisant leur relation avec l'employeur, alors que 25,6% disposent d'un contrat à durée indéterminée, 11,8% d'un contrat à durée déterminée et 6,2% d'un contrat verbal.