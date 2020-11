Migration : Le président des Îles Canaries réitère son appel à se rendre au Maroc

Le président du gouvernement des Îles Canaries, Ángel Víctor Torres, a déclaré ce mercredi qu'il est «urgent» de procéder au transfert des migrants vers d'autres communautés autonomes espagnoles de manière «solidaire».

Lors d'une conférence de presse tenue au Parlement des Canaries, le responsable a affirmé qu’il est «impossible» pour l’archipel d'absorber le flux d'arrivées, avec plus de 2 300 migrants au total.

Selon Europa Press, Ángel Víctor Torres a estimé que les Canaries vivent «un moment très difficile». Il a ainsi proposé d'accompagner le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, qui se rend en déplacement officiel au Maroc ce vendredi.

«J'attends des conclusions claires de cette visite. J'ai demandé à me rendre au Maroc à cette date ou à une autre. Je pense qu'il est important que le président des Îles Canaries expose également la réalité», a-t-il martelé.

En ce sens, il a estimé que les réponses à la migration doivent «se multiplier» car il y a «plus de migrants chaque jour que le précédent».

De même, et bien qu'il ait admis que la migration irrégulière est un phénomène «qui n'a pas de solution facile», il a une fois de plus exigé plus de vigilance sur les côtes et plus de renvois et d'expulsions, même s'il a reconnu qu’il est «difficile» d’appliquer ces deux mesures, en raison de la fermeture des espaces aériens.

«On ne peut pas le faire seuls, c'est impossible», a-t-il martelé, en rappelant à titre d’exemple que la communauté autonome accueille plus de 2 000 mineurs non accompagnés, le plus grand nombre de son histoire.