Radicalisation des jeunes au Maroc : Le Japon soutient la Rabita Mohammedia des Oulémas

La Rabita Mohammadia des Oulémas, l’ambassade du Japon au Maroc et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ont procédé ce jeudi, à la signature du projet relatif à la lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc.

Ce projet d’un an, d’un montant de 4,1 millions de dirhams (454 545 dollars américains), intégralement financé par le Gouvernement du Japon, s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la Rabita Mohammadia des Oulémas pour lutter contre les discours de haine et pour informer les jeunes sur les dangers que peuvent présenter internet et les réseaux sociaux, indique un communiqué de l’ambassade du Japon au Maroc, parvenu à Yabiladi.

La cérémonie officielle de signature de ce projet s’est tenue au siège de la Rabita Mohammadia des Oulémas. Ont procédé à la signature du document de projet, l’ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, le représentant résident du PNUD au Maroc, Edward Christow ainsi que le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi.

Ce financement sera principalement dédié aux actions visant à développer la résilience des jeunes marocains face aux discours de haine, détaille le communiqué qui explique qu’«afin de garantir la viabilité et la durabilité du projet, les résultats auront un impact en particulier pour les jeunes et pour la société marocaine dans son ensemble».

Le projet s’articule autour de quatre objectifs principaux. Il s’agit de mener un diagnostic des risques liés aux contenus de radicalisation en ligne ciblant les jeunes et soutenir les parties prenantes nationales dans l'utilisation des technologies de l’information et de la communication et les médias pour prévenir l'extrémisme violent et les discours de haine. Il s’agit également de sensibiliser les jeunes marocains à travers les réseaux sociaux pour promouvoir un discours alternatif et promouvoir la coopération et le partage d'expériences dans la prévention de l'extrémisme violent en ligne.