Migration irrégulière : Fernando Marlaska attendu au Maroc ce vendredi

Fernando Grande-Marlaska et son homologue marocain Abdelouafi Laftit, lors d'une rencontre au Maroc. / MAP

Le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska se rendra au Maroc ce vendredi pour rencontrer Abdelouafi Laftit, son homologue marocain.

Selon El Espanol, l'objectif de cette visite est d’aborder la crise migratoire qui s'est déclenchée ces derniers mois et qui provoque une avalanche de bateaux pour atteindre les côtes espagnoles depuis le royaume.

Des sources du ministère espagnol de l'Intérieur ont confié au journal que le département «travaille depuis plus d'un an pour empêcher ce qui se passe actuellement sur la route de l'Atlantique». Cependant, les mêmes sources assurent que les relations entre l'Espagne et le Maroc sont très bonnes, rappelant «l’harmonie entre les deux ministres sur le terrain».

Dans ce sens, les sources consultées par El Espanol écartent toute «intention politique» quant au flux migratoire actuel. «Ils reconnaissent que l'arrivée des bateaux est en augmentation mais ils blâment les mafias qui ont trouvé de nouvelles routes et des moyens pour éviter les contrôles», assure-t-on.

Mercredi, le président des Îles Canaries, Ángel Víctor Torres a exhorté le gouvernement espagnol à procéder aux transferts vers d'autres communautés autonomes des milliers de migrants arrivés cette année aux Canaries, mettant en garde contre l’épuisement des ressources d'accueil disponibles sur les îles.