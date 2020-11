El Guerguerate : Le Brésil appelle à garantir sans entrave le trafic dans le passage

Le Brésil exprime sa position vis-à-vis des derniers développements qu’a connus El Guerguerate, le 13 novembre. «Le gouvernement brésilien suit avec inquiétude l'évolution des événements dans la zone tampon», indique le ministère des Relations extérieures du pays sud-américain dans un communiqué de presse.

«Dans l'intérêt de la paix et de la prospérité dans la région, le Brésil espère que le trafic et les flux commerciaux au niveau du poste-frontière d'El Guergarat seront garantis sans entraves», ajoute la même source.

«En réitérant son soutien au processus en cours au sein des Nations Unies en vue d'une solution juste et mutuellement acceptable, le gouvernement brésilien rejette le recours à la violence et appelle au respect du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991», souligne le ministère brésilien.

Le Brésil est l’un des rares pays d’Amérique du sud n’ayant jamais reconnu la «RASD». Le 3 novembre, le président de la commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants brésilienne à, d’ailleurs, salué le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour régler le différend territorial.

Le 19 octobre à l’occasion du Forum économique Brésil-Pays arabes, le président Jair Bolsonaro s’est félicité du niveau de la coopération avec le royaume. «Le Maroc avec lequel nous vivons un rapprochement politique important, constitue un partenaire stratégique pour le Brésil et pour notre agriculture, en ce qu'il est un fournisseur incontournable d'engrais», a-t-il déclaré dans son allocution.

Pour mémoire, Nasser Bourita s’est rendu à Brasilia en juin 2019. Une visite marquée par la signature avec son homologue brésilien de plusieurs conventions dans les domaines judiciaire, économique et commercial, notamment un accord de facilitation des investissements et la convention de non double imposition sur les services aériens et maritimes.