Sahara : Aminatou Haidar interdite de quitter le Maroc ?

Aminatou Haidar a été empêchée d’embarquer sur le vol de ce mercredi à destination de Las Palmas (Iles Canaries). Dès la notification de l'interdiction, la militante pro-Polisario a crié à l'atteinte de ses droits fondamentaux et condamné les «exactions de l'occupant marocain». Elle a d'ailleurs publié une vidéo sur les réseaux sociaux afin de prendre à témoin l'opinion publique, avec son fils Mohamed qui lui, a obtenu sa carte d'embarquement sans problème, car «il a la nationalité espagnole» justifie Mme Haidar.

Urgent! après un mois de siège policier, le Maroc procède à m’ interdir de voyager aux Îles Canaries. Il a intensifié ses intimidations et sa répression aux Territoires occupés après avoir rompu le cessez le feu @CICR_Afrique @mbachelet nous sommes sous votre responsabilité pic.twitter.com/uLN4ay6FrQ — Aminatou Haidar (@AminatouHaidar) November 18, 2020

Pourtant le refus d'embarquer est justifiée par la Royal Air Maroc (RAM) par le résultat de test Covid-19 qui est positif. Yabiladi a consulté le certificat établit par un laboratoire d'analyse médicales privé sis à Laayoune.

«Suite à la diffusion sur certains réseaux sociaux d’informations erronées concernant les conditions de vol d’une passagère au nom de Aminatou Haidar, Royal Air Maroc a tenu à préciser que “conformément au protocole de l’état d’urgence sanitaire, la Compagnie Nationale a été saisie par les autorités sanitaires de Laâyoune, en vue de signaler que la passagère en question a été testée positive à la Covid-19».

Cette coordination entre les autorités sanitaires, les autorités locales et la Compagnie Nationale, vise à préserver la santé des passagers et la sécurité des vols, a souligné la même source, rappelant que conformément aux procédures de RAM et à celles de la quasi-totalité des compagnies aériennes, les personnes positives à la Covid 19 ne peuvent logiquement accéder à un vol et risquer de contaminer la totalité des passagers.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que toute personne contaminée à la Covid-19 se doit d’observer un confinement strict de 14 jours et d’éviter tout contact avec d’autres personnes, a conclu le communiqué.