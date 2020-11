El Guerguerate : La Russie réitère son appel au Maroc et Polisario à cesser les hostilités

La Russie veut peser de son influence sur le cours du dossier du Sahara. Son ministre des Affaires étrangères, Segueï Lavrov, a dans un appel téléphonique avec son homologue marocain, Nasser Bourita, réitéré la «position de principe» de Moscou «en faveur d’un règlement de la question du Sahara occidental exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques et sur la base du droit internationale en vigueur».

La diplomatie russe a également exhorté «toutes les parties concernées» par ce différend territorial «au renforcement de la cessation des hostilités et l’apaisement des tensions ayant surgi ces derniers jours dans la zone d’El Guerguerate», indique le département Lavrov dans un communiqué publié ce mercredi 18 novembre.

La Russie était parmi les premiers pays à réagir à l’opération lancée par les Forces armées royales le vendredi 13 novembre. Elle avait appelé «le Maroc et le Polisario à faire preuve de la plus grande retenue, à s'abstenir de prendre des mesures susceptibles d'aggraver la situation et à se conformer strictement à l'accord de cessez-le-feu».

L’appel téléphonique d’aujourd’hui a servi également à Lavrov et Bourita d’aborder les relations bilatérales, notamment la préparation de la huitième Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, scientifique et technique, prévue en décembre prochain à Moscou. Un échange de points de vue sur l'état des lieux en Libye a également eu lieu entre les deux chefs de diplomaties, précise la même source.